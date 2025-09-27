Chi era Edoardo Sarchi l’imprenditore italiano ucciso in Albania | l’ipotesi della guerra del mattone a Tirana

È stato ritrovato morto in Albania Edoardo Sarchi, imprenditore italiano. La polizia ha avviato le indagini e c’è già un primo sospettato per l’omicidio. È giallo sull’uccisione di Edoardo Sarchi, 44enne cittadino italiano originario di Cunardo, non lontano da Varese, residente a Tirana. L’uomo è stato trovato morto poco dopo la mezzanotte nel villaggio di Salari, nel Comune i Tepelena, nel sud dell’Albania. Sul caso sta indagando la polizia. (X FOTO) – Notizie.com In un primo momento era stato reso noto che Sarchi, imprenditore e proprietario della fabbrica di mattoni Tegola Edilcentro di Tirana, fosse stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Notizie.com

