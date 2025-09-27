Chi è Simone Di Pasquale | età moglie figlio il ritorno a Ballando con le stelle

Celebre come ballerino, nel corso degli anni si è affermato come attore di musical e, più di recente, come volto televisivo. Ma per milioni di spettatori Simone Di Pasquale resta soprattutto “il Maestro” di "Ballando con le stelle": l’uomo che nel 2005 ha vinto la prima edizione accanto a Hoara. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: simone - pasquale

Ballando con le stelle: Simone Di Pasquale torna nelle vesti di ballerino

Simone Di Pasquale torna maestro di Ballando con le stelle: Samuel Peron con Rossella Erra e Sara Di Vaira

Simone Di Pasquale torna tra i maestri di Ballando con le Stelle

Simone Di Pasquale Bis. . La Sig.ra Emma Coriandoli & Simone Di Pasquale, segni particolari: UMILTÀ’ ! Un viaggio danzante dove la realtà si confondera’ con il surreale, fatti inediti e verità nascoste, sparizioni e delitti senza vittime, dalla Mazurka alla Bac Vai su Facebook

Simone Di Pasquale, confessione toccante sul figlio Gabriele/ “Maria Di Stolfo ha avuto un aborto prima” - Simone Di Pasquale: la gioia del figlio Gabriele ed il dolore del passato: "Io e la mia compagna Maria Di Stolfo abbiamo subìto un aborto" Simone Di Pasquale al settimo cielo per il figlio Gabriele: ... Lo riporta ilsussidiario.net

Simone Di Pasquale presto papà, l'annuncio dell'ex maestro di Ballando: «Io e Maria diventeremo genitori. A inizio anno abbiamo perso un figlio» - Simone Di Pasquale, lo storico maestro di ballo di Ballando con le stelle diventato oggi opinionista è al settimo cielo. Riporta ilmessaggero.it