Originale, provocatorio, fuori dagli schemi. Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è pronto a portare la sua energia esplosiva sulla pista di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, giunto alla ventesima edizione. La sua partecipazione è stata ufficializzata attraverso un video ironico pubblicato sui social, in cui il cantante ha scherzato sul proprio ritorno in scena: " Pensavate che stessi dormendo eh? No, no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le Stelle. E invece ci sarò. ci vediamo lì ". Con la sua consueta ironia, e definendosi scherzosamente “Roberto bollente”, in omaggio al ballerino Roberto Bolle, Rosa Chemical si prepara a stupire anche il pubblico della danza, dopo aver conquistato quello musicale e televisivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Rosa Chemical: vero nome, carriera e bacio con Fedez: chi è il cantate che debutta a Ballando con le Stelle