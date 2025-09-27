Chi è Natalia Titova la moglie di Massimiliano Rosolino | Ecco perché non ci siamo ancora sposati
Massimiliano Rosolino e la moglie Natalia Titova hanno avuto insieme due figlie. La più grande, Sofia Nicole, è nata il 16 Luglio 2011. La più piccola è nata il 19 Gennaio 2013 e si chiama Vittoria Sidney, in onore alla vittoria del padre alle Olimpiadi del 2000 in Australia. In una recente intervista, Rosolino ha raccontato che le figlie sono un po’ confuse sul suo “mestiere”: “La verità è che per le mie due figlie io oggi non ho nemmeno un vero e proprio mestiere, se gli domandi che cosa fa papà, rispondono che “va a correre”, mentre la mamma ha una scuola di ballo e quindi ai loro occhi è un’autentica lavoratrice”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Massimiliano Rosolino: “A Ballando ci hanno provato con Natalia Titova, Zazzaroni compreso. Sono dovuto intervenire”
