Chi è Matteo Addino il nuovo Tribuno del popolo di Ballando Con Le Stelle

Matteo Addino è il nuovo tribuno del popolo di Ballando Con Le Stelle, che nella ventesima edizione al via da stasera su Raiuno sostituirà Simone Di Pasquale, ritornato sul dancefloor del programma condotto da Milly Carlucci dove lo vedremo al fianco della Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini). Matteo Addino, il sodalizio con Milly Carlucci e l’arrivo a Ballando Con Le Stelle. Nato a Genova nel 1984, Matteo si dedica a 360 gradi al mondo della danza, prima come ballerino e poi come coreografo ed insegnante, fondando nella sua città la Naima Academy e l’ Experience Company. Nel vivaio di talenti ligure, Addino forma Maddalena Svevi, Tommaso Stanzani, Giulia Pelagatti e Megan Ria, che hanno raggiunto il successo ad Amici, Federico Milan, Talisa Jade Ravagnani, Miguel Chavez, Eleonora Gaggero e Leonardo Trevisan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

