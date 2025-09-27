Chi è Matteo Addino il nuovo Tribuno del Popolo di Ballando con le stelle al posto di Simone Di Pasquale

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Addino è un coreografo e ballerino affermato, ha 41 anni ed è originario di Genova. Da quest'anno sarà lui a contestare o ribaltare i voti dei giudici accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira. 🔗 Leggi su Fanpage.it

