Chi è la moglie di Paolo Belli Deanna e l’amore per il figlio adottivo Vladik | Ci siamo innamorati di lui all’istante
Paolo Belli è sposato con la moglie Deanna Belli da ormai 40 anni, il loro è un amore fortissimo e profondo, nato da un vero e proprio colpo di fulmine. “ Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia. Visto che mi piaceva tanto, per fare colpo, mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei “, ha raccontato Belli in una passata intervista. Da quel momento i due non si sono più lasciati, e ad un certo punto della loro vita il loro amore è stato coronato da un gesto di grandissima generosità: l’adozione di un figlio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
