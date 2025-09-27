Chi è la moglie di Ascanio Pacelli Katia Pedrotti e cosa fanno oggi nella vita

Ascanio Pacelli  ha trovato non solo la notorietà, ma anche l’amore partecipando al  Grande Fratello  nel 2004: nella Casa più spiata della Tv ha conosciuto  Katia Pedrotti. Lontano dalle telecamere Ascanio Pacelli è riuscito a far capitolare Katia, che è diventata sua moglie a distanza di un anno: i due si sono sposati a Bracciano, il 30 aprile 2005. La coppia ha avuto due figli:  Matilda e Tancredi È stata proprio la nascita dei due ragazzi a cambiare la loro vita, che chiaramente non è stata più la stessa: “Sicuramente la vita cambia. Però, rispetto a quanto dicono tantissime mamme, che si lamentano di come ci si debba adattare agli orari dei propri figli, mi sento di dire che non è vero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

