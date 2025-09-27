Chi è la fidanzata di Rosa Chemical Linda Stabilini nota anche come queen dei manzi
Rosa Chemical svela chi è la sua nuova fidanzata “contadina”. nota anche come “queen dei manzi”. Il suo vero nome è Linda Stabilini e di mestiere fa la tiktoker e la deejay, ma, sebbene ora viva a Milano, ha un recente passato da “techno-agricoltrice”. Prima di trasferirsi infatti ha vissuto a Lodi in una fattoria con i genitori e ha aiutato con la gestione degli animali. Lei e il rapper e cantautore, noto al pubblico soprattutto per il famoso bacio sulla bocca a Fedez a Sanremo 2023 e la relativa polemica, nata tra Chiara Ferragni e il marito, stanno insieme da alcune settimane e di recente hanno reso pubblica la loro relazione postando alcune storie Instagram insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: fidanzata - rosa
La vita privata di Rosa Chemical: età, vero nome, genitori, fidanzata
Novità da Renape! MALEPAROLE di Antonio Galota Ambientato nella Sicilia di qualche decennio fa, Maleparole è la storia di Rosa, persona nonbinary, segretamente fidanzata con Pietro che vorrebbe finalmente sposarla. Ma il parroco del paese si oppo - facebook.com Vai su Facebook
Rosa Chemical, nuova fidanzata o single dopo Linda Stabilini?/ La verità sulla loro relazione - Rosa Chemical a 'Ballando con le Stelle': "Non c'è stato tradimento. Secondo ilsussidiario.net
La vita privata di Rosa Chemical: età, vero nome, genitori, fidanzata - Concorrente a Sanremo nel 2023 e giudice di Like a star quest'anno, l'artista scende in pista nella nuova edizione di Ballando con le stelle ... Si legge su today.it