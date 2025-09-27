Chi è la fidanzata di Rosa Chemical Linda Stabilini nota anche come queen dei manzi

Rosa Chemical svela chi è la sua nuova fidanzata “contadina”. nota anche come “queen dei manzi”. Il suo vero nome è Linda Stabilini e di mestiere fa la tiktoker e la deejay, ma, sebbene ora viva a Milano, ha un recente passato da “techno-agricoltrice”. Prima di trasferirsi infatti ha vissuto a Lodi in una fattoria con i genitori e ha aiutato con la gestione degli animali. Lei e il rapper e cantautore, noto al pubblico soprattutto per il famoso bacio sulla bocca a Fedez a Sanremo 2023 e la relativa polemica, nata tra Chiara Ferragni e il marito, stanno insieme da alcune settimane e di recente hanno reso pubblica la loro relazione postando alcune storie Instagram insieme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

