Chi è il primo ed ex marito di Barbara D’Urso Mauro Barardi e padre dei suoi figli Giammauro e Emanuele
Barbara D’Urso ha due figli avuti dall’ ex primo marito e produttore cinematografico Mauro Berardi, Giammauro, 37 anni, e Emanuele, 35, «sono molto riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica». Chi sono i figli di Barbara D’Urso e cosa fanno nella vita. Parlando del primogenito Giammauro, medico specializzato in trapianti di fegato che nel 2022 l’ha resa nonna per la prima volta (di Matilde), Barbara ha spiegato: «Un giorno mi disse: “Mamma, vedi, io rispetto tantissimo il tuo lavoro, ti prego rispetta il mio, non parlare di me, perché ho faticato tanto, ho studiato tanto, sono diventato quello che sono, parlo nei congressi di tutto il mondo da solo, nessuno mai deve pensare che io sono il figlio di Barbara d’Urso”». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Oriana Sabatini sorprende Dybala per il primo anniversario, l’insolito regalo al marito: “207 motivi per amarti”
Chi è l’ex e primo marito di Heather Parisi (Giorgio Manenti) e chi è l’attuale marito Umberto Maria Anzolin
Scrivere un album mentre fingo di essere il marito rapito del primo ministro
È stata condannata a 10 anni di carcere, con rito abbreviato, l'avvocata foggiana Viviana Pagliarone, 40 anni, ritenuta dai giudici di primo grado la mandante di un attentato dinamitardo contro l'ex marito, un finanziere sopravvissuto per miracolo all'esplosione
Fotografa aiuta l'ex marito a organizzare la proposta di matrimonio: "La prova del nostro percorso come co-genitori"
Lucia Regna massacrata dall’ex marito, la Procura di Torino impugna la sentenza di primo grado - Era stato assolto dall’accusa di maltrattamenti e condannato solo a un anno e mezzo per lesioni non finendo così in carcere, ma adesso la Procura di Torino ha impugnato la ... Come scrive quotidiano.net
Donna accoltellata dall'ex marito a Bassano del Grappa - "Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall'ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni ... ansa.it scrive