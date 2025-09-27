Barbara D’Urso ha due figli avuti dall’ ex primo marito e produttore cinematografico Mauro Berardi, Giammauro, 37 anni, e Emanuele, 35, «sono molto riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica». Chi sono i figli di Barbara D’Urso e cosa fanno nella vita. Parlando del primogenito Giammauro, medico specializzato in trapianti di fegato che nel 2022 l’ha resa nonna per la prima volta (di Matilde), Barbara ha spiegato: «Un giorno mi disse: “Mamma, vedi, io rispetto tantissimo il tuo lavoro, ti prego rispetta il mio, non parlare di me, perché ho faticato tanto, ho studiato tanto, sono diventato quello che sono, parlo nei congressi di tutto il mondo da solo, nessuno mai deve pensare che io sono il figlio di Barbara d’Urso”». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il primo ed ex marito di Barbara D’Urso, Mauro Barardi e padre dei suoi figli Giammauro e Emanuele