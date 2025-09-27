Chi è il marito di Marcella Bella Mario Merello | All’inizio fu uno scandalo lui era già sposato e padre

Marcella Bella è sposata con suo marito, l’imprenditore milanese Mario Merello, dal 1989 e dal loro amore sono nati tre figli: il primogenito Giacomo, nel 1980, Carolina, nata nel 1991, e Tommaso, nato nel 1992. Un vero e proprio colpo di fulmine tra Mario Merello e Marcella Bella se non fosse che Mario era già sposato e padre. Tra i due scatta la passione, una travolgente storia d’amore che nonostante la diffidenza iniziale spinge l’uomo a separarsi dalla compagna e ad intraprendere un nuovo percorso di vita insieme alla stella della musica italiana. Proprio Marcella Bella ricordando quel momento della loro vita ha raccontato al Corriere: “ai miei tempi non c’era ancora il divorzio e l’Italia era più bacchettona”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

