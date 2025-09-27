Chi è il marito di Marcella Bella Mario Merello | All’inizio fu uno scandalo lui era già sposato e padre
Marcella Bella è sposata con suo marito, l’imprenditore milanese Mario Merello, dal 1989 e dal loro amore sono nati tre figli: il primogenito Giacomo, nel 1980, Carolina, nata nel 1991, e Tommaso, nato nel 1992. Un vero e proprio colpo di fulmine tra Mario Merello e Marcella Bella se non fosse che Mario era già sposato e padre. Tra i due scatta la passione, una travolgente storia d’amore che nonostante la diffidenza iniziale spinge l’uomo a separarsi dalla compagna e ad intraprendere un nuovo percorso di vita insieme alla stella della musica italiana. Proprio Marcella Bella ricordando quel momento della loro vita ha raccontato al Corriere: “ai miei tempi non c’era ancora il divorzio e l’Italia era più bacchettona”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: marito - marcella
Chi sono il marito e i figli di Marcella Bella e cosa fanno nella vita
Ballando con le Stelle: Chi è Marcella Bella? Età, Marito, Sanremo. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
La vita privata di Marcella Bella: età, marito, figli, la casa a Ibiza, Instagram
Quest’oggi, in tarda mattinata, la nostra collega Marcella Mattucci è rimasta coinvolta e ferita in un incidente stradale insieme al marito Paolo Gheza che ha, purtroppo, perso la vita. ? Nel periodo COVID, nel 2020, Paolo fu tra i primi a donare prodotti per - facebook.com Vai su Facebook
Marcella Bella a Ballando con le stelle. Chi è? Età, dove vive, figli, marito, Sanremo e altre curiosità - Marcella Bella è pronta per indossa la tenuta da ballerina: questa sera esordisce nel cast del dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Secondo ilmessaggero.it
Marcella Bella a Verissimo: “Mio marito ha ammiratrici”/ “Mio fratello Gianni è una persona speciale” - E’ intervenuta nel salotto di Verissimo anche Marcella Bella, la nota cantante reduce dal Festival di Sanremo ha parlato della sua esperienza, soffermandosi anche sul bel momento regalato all’Ariston ... Segnala ilsussidiario.net