Chi è il marito di Marcella Bella Mario Merello | All’inizio fu uno scandalo lui era già sposato e padre

Metropolitanmagazine.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcella Bella  è sposata con suo marito, l’imprenditore milanese  Mario Merello, dal 1989 e dal loro amore sono nati  tre  figli: il primogenito  Giacomo, nel 1980,  Carolina, nata nel 1991, e  Tommaso, nato nel 1992.  Un vero e proprio colpo di fulmine tra Mario Merello e Marcella Bella se non fosse che Mario era già sposato e padre. Tra i due scatta la passione, una travolgente storia d’amore che nonostante la diffidenza iniziale spinge l’uomo a separarsi dalla compagna e ad intraprendere un nuovo percorso di vita insieme alla stella della musica italiana. Proprio Marcella Bella ricordando quel momento della loro vita ha raccontato al Corriere: “ai miei tempi non c’era ancora il divorzio e l’Italia era più bacchettona”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 il marito di marcella bella mario merello all8217inizio fu uno scandalo lui era gi224 sposato e padre

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Marcella Bella, Mario Merello: “All’inizio fu uno scandalo, lui era già sposato e padre”

In questa notizia si parla di: marito - marcella

Chi sono il marito e i figli di Marcella Bella e cosa fanno nella vita

Ballando con le Stelle: Chi è Marcella Bella? Età, Marito, Sanremo. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1

La vita privata di Marcella Bella: età, marito, figli, la casa a Ibiza, Instagram

232 marito marcella bellaMarcella Bella a Ballando con le stelle. Chi &#232;? Età, dove vive, figli, marito, Sanremo e altre curiosità - Marcella Bella è pronta per indossa la tenuta da ballerina: questa sera esordisce nel cast del dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Secondo ilmessaggero.it

Marcella Bella a Verissimo: “Mio marito ha ammiratrici”/ “Mio fratello Gianni &#232; una persona speciale” - E’ intervenuta nel salotto di Verissimo anche Marcella Bella, la nota cantante reduce dal Festival di Sanremo ha parlato della sua esperienza, soffermandosi anche sul bel momento regalato all’Ariston ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: 232 Marito Marcella Bella