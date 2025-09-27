Chi è Howard Rubin l' ex uomo di Soros accusato di traffico sessuale

Un nuovo scandalo fatto di traffico sessuale e violenze, che non può non ricordare la vicenda di Jeffrey Epstein, sta provocando in queste ore un vero e proprio terremoto negli Stati Uniti, e in particolar modo nel mondo dell'alta finanza di New York: a finire nell'occhio del ciclone sono il 70enne Howard Rubin, ex gestore del "Soros Fund Management" noto per aver fornito la propria collaborazione in passato anche ad altre note aziende come Bear Stearns o Merrill Lynch, e la sua assistente di 45 anni Jennifer Powers. Sulla coppia pende l'accusa di aver gestito una vasta rete di traffico sessuale che nel decennio 2009-2019 ha coinvolto decine e decine di donne e non solo, dal momento che nel fascicolo depositato presso il tribunale di Brooklyn si parla di sevizie nei confronti delle vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

