Chi è Francesco Sani | il jolly dell’Italia in battuta al Mondiale da ripescato!

Francesco Sani ha assunto il ruolo della rivelazione più sorprendente durante la semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile, mettendo una firma indelebile sul successo dell'Italia contro la Polonia. Il giovane schiacciatore è stato gettato nella mischia dal CT Fefé De Giorgi, rivelatosi lungimirante e veggente, nelle battute conclusive del secondo e del terzo set, per provare a fare la differenza al servizio. Si è rivelata un'arma segreta, capace di disorientare i biancorossi e di fare la differenza. Sul 22-22 della seconda frazione è arrivato l'errore in parallela di Semeniuk, poi ha avviato l'azione che ha portato alla parallela di Bottolo dopo una bella difesa di Giannelli e soprattutto ha piazzato il mirabolante ace del 25-22.

