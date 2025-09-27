Chi è Chiquito di Ballando con le stelle | età origini vero nome vita privata compagna figlio
Dietro al nome d’arte Chiquito si nasconde Yovanny De Jesus Moreta Felis. Nato a Santo Domingo, la sua storia è il racconto di un percorso con molti sacrifici, sogni e rinascite; una storia che dal difficile passato nella Repubblica Dominicana lo ha portato a diventare uno dei ballerini caraibici. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: chiquito - ballando
Chi è Chiquito, il nuovo ‘maestro’ di Ballando con le stelle (farà coppia con Marcella Bella)
Chiquito: chi è il nuovo ballerino di Ballando con le Stelle 2025 https://gay.it/chiquito-chi-e-ballando-con-le-stelle-2025… #BallandoConLeStelle - X Vai su X
Aiutatemi, Chiquito è diventata la mia Ossessione Chiquito: Solo così farai la Differenza e la Storia anche a Ballando con le stelle #BallandoConLeStelle #marcellabella #Chiquitodp #videos #diariodibordo #marcellabellaechiquito #tv #dance Vai su Facebook
Chi è Chiquito, Ballando con le stelle/ Perché Yovanny De Jesus Moreta si chiama così, il legame con la mamma - Originario Repubblica Domenicana, Yovanny De Jesus Moreta è trasferito in Italia da piccolo ... Come scrive ilsussidiario.net
Ballando con le stelle 2025: i concorrenti (cast) e relative coppie della nuova edizione - Ballando con le stelle 2025: i concorrenti (cast) e relative coppie (ballerini) della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci ... Da tpi.it