Chi è Chiquito di Ballando con le stelle | età origini vero nome vita privata compagna figlio

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro al nome d’arte Chiquito si nasconde Yovanny De Jesus Moreta Felis. Nato a Santo Domingo, la sua storia è il racconto di un percorso con molti sacrifici, sogni e rinascite; una storia che dal difficile passato nella Repubblica Dominicana lo ha portato a diventare uno dei ballerini caraibici. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiquito - ballando

Chi è Chiquito, il nuovo ‘maestro’ di Ballando con le stelle (farà coppia con Marcella Bella)

232 chiquito ballando stelleChi &#232; Chiquito, Ballando con le stelle/ Perché Yovanny De Jesus Moreta si chiama così, il legame con la mamma - Originario Repubblica Domenicana, Yovanny De Jesus Moreta è trasferito in Italia da piccolo ... Come scrive ilsussidiario.net

232 chiquito ballando stelleBallando con le stelle 2025: i concorrenti (cast) e relative coppie della nuova edizione - Ballando con le stelle 2025: i concorrenti (cast) e relative coppie (ballerini) della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci ... Da tpi.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Chiquito Ballando Stelle