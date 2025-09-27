Chi è Chi Fashion Community Awards 2025 | i vincitori
Il tema scelto per celebrare questa edizione del celebre riconoscimento italiano dedicato alla moda, alla comunicazione e al lifestyle sono i «Legami» per sottolineare il valore delle connessioni autentiche che uniscono le persone, i brand e le istituzioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: fashion - community
Oggi a Palazzo Marino si è celebrato il 25° anniversario dei @chiechinews Fashion Community Awards, il premio più longevo dedicato a moda, comunicazione e lifestyle della bravissima amica e giornalista vulcanica @cristianaschieppatireal Un’edizione sp - facebook.com Vai su Facebook
La Milano Fashion Week prende il via con la più longeva premiazione italiana dedicata alla moda - X Vai su X
Chi è Chi Fashion Community Awards 2025: i vincitori - Il tema scelto per celebrare questa edizione del celebre riconoscimento italiano dedicato alla moda, alla comunicazione e al lifestyle sono i «Legami» per sottolineare il valore delle connessioni aute ... Lo riporta vanityfair.it
Chi è Chi Fashion Community Awards 2025: la più longeva premiazione italiana dedicata alla moda apre la Milano Fashion Week di settembre. Da Maria Grazia Chiuri alla famiglia ... - Per questo Vogue utilizza la tecnologia per adattare le proprie storie ai vostri interessi, tenendovi aggiornati su tutto quello che succede, da ... vogue.it scrive