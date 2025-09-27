Chi è Alessio Salata il fidanzato di Mercedesz Henger
Alessio Salata è il fidanzato di Mercedesz Henger e papà del suo bambino. La storia con Mercedesz Henger è cresciuta lontano dai riflettori, anno dopo anno, diventando sempre più importante, tanto da arrivare alla scelta di diventare genitori. Particolarmente riservato, Alessio non ha mai rilasciato interviste e su Instagram non è particolarmente attivo. Appassionato di calcio fin da bambino, di ruolo difensore, è cresciuto nelle giovanili del Genoa ma non ha mai debuttato nemmeno in Primavera, di fatto chiudendo la propria carriera calcistica ben prima di poter sperare di arrivare al professionismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
