Chelsea-Brighton 1-3 doppietta di Welbeck | gli highlights

A Stamford bridge decidono la doppietta di Welbeck e la rete di De Cuyper, che rimontano il vantaggio iniziale di Enzo Fernandez. I Blues pagano caro il rosso a Chalobah a inizio secondo tempo. Per la squadra di Maresca arriva così la seconda sconfitta in Premier League. Guarda gli highlights di Chelsea-Brighton 1-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

