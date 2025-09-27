Chelsea-Brighton 1-3 doppietta di Welbeck | gli highlights
A Stamford bridge decidono la doppietta di Welbeck e la rete di De Cuyper, che rimontano il vantaggio iniziale di Enzo Fernandez. I Blues pagano caro il rosso a Chalobah a inizio secondo tempo. Per la squadra di Maresca arriva così la seconda sconfitta in Premier League. Guarda gli highlights di Chelsea-Brighton 1-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: chelsea - brighton
Chelsea-Brighton (sabato 27 settembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
Posso guardare Chelsea vs Brighton nel Regno Unito? Streaming live, anteprima
Chiesa segna in Premier ma il Liverpool perde lo stesso. Il Chelsea di Maresca trova la prima crisi I Blues sconfitti in casa 1-3 in rimonta dal Brighton. È la seconda sconfitta consecutiva. Per Chiesa è il secondo gol in campionato. https://www.ilnapolista.it/2025 - facebook.com Vai su Facebook
Chiesa segna in Premier ma il Liverpool perde lo stesso. Il Chelsea di Maresca trova la prima crisi I Blues sconfitti in casa 1-3 in rimonta dal Brighton. È la seconda sconfitta consecutiva. Per Chiesa è il secondo gol in campionato. https://ilnapolista.it/2025/09/c - X Vai su X
Welbeck scores twice for Brighton to stun Chelsea 3-1 - Former England striker Danny Welbeck scored twice as Brighton and Hove Albion came from behind to stun 10- Da channelnewsasia.com
10-man Chelsea suffer 3-1 home defeat by Brighton - 1 home defeat by Brighton & Hove Albion in the Premier League on Saturday, after defender Trevoh Chalobah was sent off early in the second half and substitutes Danny ... Scrive reuters.com