Erano gli anni ’90 quando Blockbuster spopolava in Italia. Il boom e poi il tracollo, con il fallimento arrivato nel 2013. Ora cosa ne rimane? Nella città di Dallas in Texas è stata fondata nel 1985 Blockbuster, un’azienda che concentrava il business sul noleggio di film e videogiochi. Nei dieci anni seguenti furono aperti negozi in tutti gli Stati Uniti e, complice l’acquisizione di una catena britannica, Blockbuster arrivò anche in Europa. Regno Unito, Spagna, Portogallo, Svizzera e Italia. Quando arrivò in Italia Blockbuster insegnò agli italiani un nuovo modo di vivere l’intrattenimento domestico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Che fine ha fatto Blockbuster? Dopo il tracollo è rimasto ancora qualcosa