Che brutta Reggiana | a Bolzano vince per 3-1 il Sudtirol

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025

Sconfitta senza appelli: al "Druso" di Bolzano cade la Reggiana e lo fa senza quasi opporre resistenza. Troppo Sudtirol, coi biancorossi che sembravano in venti in campo di fronte alle maglie granata poco coese e reattive.  Nel primo tempo accademia totale per i padroni di casa: le casacche biancorosse sbucavano da tutte le parti. Su tutti, straripante Odogwu con una potenza fisica che Papetti e compagni non sanno contrastare: due assist per l’attaccante, prima per Martini (preciso diagonale al 18’) e poi per Merkaj (zampata da rapace d’area al 26’). Poi altre occasioni per gli altoatesini, e la reazione granata è estremamente timida, per non dire inesistente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

brutta reggiana bolzano vinceWhat a bad Reggiana: Sudtirol wins 3-1 in Bolzano - South Tyrolean side secured a resounding victory at the "Druso": Reggiana took a step back, barely getting into the game. Segnala sport.quotidiano.net

