A noi Enzo Iacchetti è sempre stato simpatico. Le origini lacustri, la retorica del Derby, l'accoppiata Enzo-Ezio che solo Antonio Ricci poteva inventarsi, l'unico non-calciatore ad avere una storia con una Velina, la doppiezza tipica dei comici, l'impegno politico Striscia la notizia, Striscia la sinistra, la Striscia di Gaza, Striscia lo striscione, Pippa di meno. Carriera invidiabile. Ci spiace solo adesso che è finita - vedere la sua agitazione mediatica, tra ospitate senza senso e sfoghi sui social. Ma perché, ci siamo chiesti? Poi abbiamo capito. Ieri si è saputo che il 7 ottobre è solo una coincidenza editoriale esce la sua autobiografia, titolo: 25 minuti di felicità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Che bel volpino