Che Atletico! Simeone schianta il Real Madrid 5-2 al Metropolitano con un super Alvarez

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con cinque gol e una prestazione perfetta i colchoneros dominano il derby di Madrid: prima, pesantissima sconfitta in Liga per Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

che atletico simeone schianta il real madrid 5 2 al metropolitano con un super alvarez

© Gazzetta.it - Che Atletico! Simeone schianta il Real Madrid 5-2 al Metropolitano con un super Alvarez

In questa notizia si parla di: atletico - simeone

Pronostico Liverpool-Atletico Madrid: le assenze penalizzano Simeone

Inter, Simeone lo scarica: affare low cost con l’Atletico

Juventus, Simeone lo scarica: colpo da 20mln dall’Atletico

atletico simeone schianta realReal Madrid, che tonfo nel derby con l'Atletico: manita e prima sconfitta per Xabi Alonso - Per l'allenatore dei Blancos il primo ko è dolorosissimo ... Secondo corriere.it

Manita al Real, Madrid è dell'Atletico! Super Alvarez, primo ko per Xabi Alonso - 2 ai Blancos che ora rischiano il sorpasso del Barcellona ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atletico Simeone Schianta Real