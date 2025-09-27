Chantal Pegolo è argento nella categoria juniores ai Mondiali di ciclismo 2025
Terzo podio per l’Italia ai Mondiali di ciclismo 2025 incorso di svolgimento in Rwanda. Dopo il bronzo della Venturelli nella cronometro Under 23, e l’oro di Finn nella prova in linea di categoria, è arrivato l’argento di Chantal Pegolo nella categoria Juniores, MONDIALI DI CICLISMO 2025: CHANTAL PEGOLO VINCE l’ARGENTO NELLA GARA JUNIORES La gara è stata vinta dalla spagnola Paula Ostiz, mentre sul gradino più basso del podio è salita la svizzera Anja Grossman, che ha così conquistato il bronzo. Dopo una partenza controllata con la Spagna a dettare il ritmo e tentare i primi allunghi, la corsa si è decisa negli ultimi giri, con una selezione sulla Cote de Kigali Golf e il gruppo ridotto a cinque atlete sullo strappo finale della Cote de Kimihurura. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: chantal - pegolo
Ciclismo, la pordenonese Chantal Pegolo d'argento agli europei di pista juniores
Ciclismo, la pordenonese Chantal Pegolo d'argento agli europei di pista juniores
Chantal Pegolo: “Mi dicevano di smettere con il ciclismo, oggi firmo per la squadra dei miei sogni”
Grande prova delle juniores azzurre nella gara vinta dall'implacabile @OstizPaula. Chantal Pegolo centra l'argento, Giada Silo il quinto posto. Un exploit notevole che parla di grande futuro. @Federciclismo @Kigali2025 #bicipro #Ciclismo #cycling https://bici. - X Vai su X
Mondiali Rwanda 2025 | Crono juniores donne. Percorso durissimo e finale in salita: buone prove per le azzurre, con Chantal Pegolo 14ª ed Elena De Laurentiis 21ª. Successo all’olandese Megan Arens davanti a Ostiz Taco e Gissinger. Chantal Pegolo: - facebook.com Vai su Facebook
Chantal Pegolo, che super finale! E l'azzurra centra l'argento ai Mondiali Jr - A Kigali, in Ruanda, l'atleta grazie a uno sprint mozzafiato è seconda nella prova in linea. Secondo gazzetta.it
Mondiali di ciclismo: Chantal Pegolo argento tra le Juniores - Dopo il bronzo conquistato da Federica Venturelli nella cronometro Under 23 e l'oro di Lorenzo Finn nella prova in linea di categoria, è arrivato l'argento di Chantal Pegolo tra le juniores. Da ansa.it