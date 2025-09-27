Chantal Pegolo è argento nella categoria juniores ai Mondiali di ciclismo 2025

Terzo podio per l’Italia ai Mondiali di ciclismo 2025 incorso di svolgimento in Rwanda. Dopo il bronzo della Venturelli nella cronometro Under 23, e l’oro di Finn nella prova in linea di categoria, è arrivato l’argento di Chantal Pegolo nella categoria Juniores, MONDIALI DI CICLISMO 2025: CHANTAL PEGOLO VINCE l’ARGENTO NELLA GARA JUNIORES La gara è stata vinta dalla spagnola Paula Ostiz, mentre sul gradino più basso del podio è salita la svizzera Anja Grossman, che ha così conquistato il bronzo. Dopo una partenza controllata con la Spagna a dettare il ritmo e tentare i primi allunghi, la corsa si è decisa negli ultimi giri, con una selezione sulla Cote de Kigali Golf e il gruppo ridotto a cinque atlete sullo strappo finale della Cote de Kimihurura. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

