Chantal Pegolo che super finale! E l' azzurra centra l' argento ai Mondiali Jr

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Kigali, in Ruanda, l'atleta grazie a uno sprint mozzafiato è seconda nella prova in linea. Meglio di lei solo la spagnola Paula Ostiz, quinta Giada Silo. È la terza medaglia conquistata dall'Italia nella manifestazione iridata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

