Chanel Totti e Paolantoni in gara a Pechino Express | il cast 2026 con la rivoluzione inviati

Pechino Express, un cast tra tradizione e novità. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Pechino Express – La rotta del Sol Levante, edizione 2026, promette scintille. Durante la presentazione dei palinsesti Sky a Milano, sono state annunciate le prime cinque coppie pronte a mettersi in gioco in un viaggio che partirà dall’Indonesia, attraverserà la Cina e si concluderà in Giappone. Tra i nomi spiccano due protagoniste che hanno subito attirato l’attenzione: Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e di Ilary Blasi, e Jo Squillo, icona della musica e della televisione italiana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chanel Totti e Paolantoni in gara a Pechino Express: il cast 2026 con la rivoluzione inviati

