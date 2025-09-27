Chanel Totti debutta in tv la figlia di Ilary e Francesco pronta a stupire tutti | ecco in quale programma

Programmi Tv, chi l’avrebbe mai detto? Chanel Totti, la più chiacchierata tra i figli d’arte italiani, si getta finalmente nel mondo dello spettacolo con un debutto in Tv che promette di far discutere. Non sarà sola in questa avventura: al suo fianco ci sarà Filippo Laurino, amico di vecchia data e figlio della celebre manager Graziella Lopedota (sì, proprio lei, storica spalla di Ilary Blasi). Un duo inedito, pronto a regalare sorprese e (forse) qualche colpo di scena. Leggi anche: Totti e Ilary, cos’è successo al compleanno della figlia: alta tensione tra i due Chanel Totti debutta in Tv con Filippo Laurino. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Chanel Totti debutta in tv, la figlia di Ilary e Francesco pronta a stupire tutti: ecco in quale programma

