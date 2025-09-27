Chanel Totti a Pechino Express 2026 e tutte le novità in arrivo su Sky

Ecco tutti gli show e le serie tv in arrivo su Sky e NOW nei prossimi mesi, da The Paper a Call My Agent - Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chanel Totti a Pechino Express 2026 e tutte le novità in arrivo su Sky

In questa notizia si parla di: chanel - totti

Chanel in vacanza con Totti e Noemi: nelle foto il dettaglio su Ilary Blasi

Milly Carlucci, che colpo per “Ballando”: Totti dice no, lei chiama la figlia Chanel

Chanel Totti “ruba” il look a Ilary Blasi: a Bali indossa l’abito con la schiena nuda della mamma

Chanel Totti ha trascorso il weekend a Londra con le amiche e sui social ha postato alcuni scatti della partenza. Il costo del suo borsone è astronomico: https://fanpa.ge/995GR - facebook.com Vai su Facebook

In forma con Cristian e Chanel Totti: allenamento speciale con il personal trainer Claudio Pallitto https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/07/news/cristian_chanel_totti_ilary_blasi_pallitto_allenamento_palestra_ramazzotti-424832959/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Chanel Totti a Pechino Express 2026 e tutte le novità in arrivo su Sky - Tutti gli show e le serie tv in arrivo nei prossimi mesi su Sky e NOW, da The Paper a Call My Agent - Si legge su gazzetta.it

Chanel Totti in gara a Pechino Express con Filippo Laurino, chi è: amico d'infanzia e figlio della manager di Ilary - La figlia Francesco Totti e Ilary Blasi ha deciso di seguire le orme della madre e farà parte del cast della nuova edizione di Pechino ... Si legge su msn.com