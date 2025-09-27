Chad powers | il sostituto di ted lasso su hulu delude con punteggio del 50% su rotten tomatoes
La nuova serie di Hulu, Chad Powers, rappresenta la sostituta di Ted Lasso sulla piattaforma, suscitando grande attesa tra gli appassionati di commedie sportive. Il suo debutto critico ha evidenziato alcuni aspetti che meritano attenzione, in particolare un punteggio del 50% su Rotten Tomatoes. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche principali della produzione e il riscontro ottenuto finora. cos’è Chad Powers: trama e ispirazioni. La serie si apre con la figura di Glen Powell, nei panni di Russ Holliday, ex quarterback universitario che decide di reinventarsi come giocatore walk-on dopo una carriera sportiva conclusa in modo deludente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
