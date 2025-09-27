Cgil e Lega sono di nuovo allineate sulle pensioni

Non è la prima volta. Ma anche stavolta, alla vigilia della nuova legge bilancio, la Cgil di Maurizio Landini e la Lega di Matteo Salvini sono perfettamente allineati in tema di pensioni. E l’obiettivo comune ora è il congelamento dell’età pensionabile a sessantasette anni, evitando di far scattare l’adeguamento automatico alla speranza di vita che da gennaio 2027 aggiungerebbe altri tre mesi ai requisiti per lasciare il lavoro. Il governo guidato da Giorgia Meloni sta valutando l’ipotesi. Il ministro leghista dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in teoria, si è detto favorevole a un congelamento di due anni da inserire già nella prossima manovra e sarebbe alla ricerca delle coperture per accontentare il suo partito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cgil e Lega sono di nuovo allineate sulle pensioni

