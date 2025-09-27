Cesena scontro diretto per il primato Serve un’altra impresa | stavolta al Manuzzi

A maggio scorso in palio c’era un posto nella griglia dei playoff, oggi addirittura il testa a testa al vertice. Cesena-Palermo è la partita di cartello della quinta giornata nel campionato di serie B, con i bianconeri che proveranno a bissare il successo del 4 maggio quando con i gol di Calò e Saric superarono (2-1) la formazione allora allenata da Alessio Dionisi. Finora, in campionato, per la squadra di Mignani solo vittorie in trasferta ed un pari nell’unica gara interna contro l’Entella. Dall’altra parte, i siciliani che in estate si sono ulteriormente rinforzati affidando poi la panchina ad uno specialista in promozioni come Pippo Inzaghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, scontro diretto per il primato . Serve un’altra impresa: stavolta al Manuzzi

In questa notizia si parla di: cesena - scontro

Scontro tra un'auto e uno scooter lungo la via Emilia: uomo trasferito in elicottero al Bufalini di Cesena

Scontro frontale, un'auto si ribalta: ci sono tre feriti, uno trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena

Palermo, scontro al vertice a Cesena. Inzaghi: “Consapevoli della nostra forza” https://palermo.repubblica.it/sport/2025/09/26/news/palermo_scontro_al_vertice_a_cesena_inzaghi_consapevoli_della_nostra_forza-424873080/?ref=twhl… - X Vai su X

Serie B - Palermo, sabato a Cesena il primo scontro al vertice del campionato - facebook.com Vai su Facebook

Cesena, scontro diretto per il primato . Serve un’altra impresa: stavolta al Manuzzi - Hanno già battuto il Palermo lo scorso anno, ma ora la posta in palio è più alta ... Segnala msn.com

Cesena, un inizio mai visto in B: record di punti e di colpi esterni - Rispolverata l’ormai abbandonata media inglese, il Cesena sarebbe al momento solo in vetta davanti a Modena e a Palermo, in virtù di un calendario ... Da corriereromagna.it