Cesena Fiera fine di un’epoca Renzo Piraccini si è dimesso Patrizio Neri alla presidenza

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ finita traumaticamente dopo 11 anni l’era di Renzo Piraccini a capo della Fiera. L’artefice del trasferimento di Macfrut a Rimini e della crescita esponenziale del salone dell’ortofrutta ieri si è presentato dimissionario dinanzi al consiglio di amministrazione di Cesena Fiera. Piraccini, 75 anni, manager di lungo corso del settore ortofrutticolo, lascia in anticipo sulla scadenza naturale del suo quarto mandato (prevista a maggio 2026) dopo l’esplosione di un contrasto con gli azionisti di riferimento di Cesena Fiera (Comune di Cesena, Camera di commercio e Italian Exhibition Group, la società fieristica riminese a controllo pubblico) sulle modalità di identificazione del suo successore alla presidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cesena fiera fine di un8217epoca renzo piraccini si 232 dimesso patrizio neri alla presidenza

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena Fiera, fine di un’epoca. Renzo Piraccini si è dimesso. Patrizio Neri alla presidenza

In questa notizia si parla di: cesena - fiera

Sette giovani cooperatori romagnoli aprono l'incontro con Carlo Cimbri a Cesena Fiera

Sette giovani cooperatori romagnoli aprono l'incontro con Carlo Cimbri a Cesena Fiera

Terremoto alla Fiera di Cesena. Il Comune chiude l’era Piraccini

cesena fiera fine un8217epocaCesena Fiera, fine di un’epoca. Renzo Piraccini si è dimesso. Patrizio Neri alla presidenza - Il manager lascia in anticipo sulla scadenza del suo quarto mandato per dissidi con gli azionisti. Scrive ilrestodelcarlino.it

cesena fiera fine un8217epocaPatrizio Neri è il nuovo presidente di Cesena Fiera - Macfrut - E' Patrizio Neri il nuovo presidente di Cesena Fiera, la società che organizza il Macfrut (Rimini, 21- Riporta freshplaza.it

Cerca Video su questo argomento: Cesena Fiera Fine Un8217epoca