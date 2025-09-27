Cesena Fiera fine di un’epoca Renzo Piraccini si è dimesso Patrizio Neri alla presidenza
E’ finita traumaticamente dopo 11 anni l’era di Renzo Piraccini a capo della Fiera. L’artefice del trasferimento di Macfrut a Rimini e della crescita esponenziale del salone dell’ortofrutta ieri si è presentato dimissionario dinanzi al consiglio di amministrazione di Cesena Fiera. Piraccini, 75 anni, manager di lungo corso del settore ortofrutticolo, lascia in anticipo sulla scadenza naturale del suo quarto mandato (prevista a maggio 2026) dopo l’esplosione di un contrasto con gli azionisti di riferimento di Cesena Fiera (Comune di Cesena, Camera di commercio e Italian Exhibition Group, la società fieristica riminese a controllo pubblico) sulle modalità di identificazione del suo successore alla presidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sette giovani cooperatori romagnoli aprono l'incontro con Carlo Cimbri a Cesena Fiera
