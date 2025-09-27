cesena 2005 ha iniziato a scaldare i motori

A meno di una settimana dall’inizio del campionato di Divisione Regionale 1, la Cesena Basket 2005 scalda i motori preparandosi a una stagione che si annuncia – anche quest’anno – all’insegna delle novità. "Partiremo venerdì 3 ottobre sul campo di Baricella – riepiloga il vice presidente Carlo Zoffoli, che è anche accompagnatore e addetto al tavolo della squadra – e prima di tutto ad accoglierci ci sarà una formula diversa rispetto a quella dello scorso anno: sono stati formati due gironi da 18 squadre, al termine dei quali inizierà la post season. Affronteremo il campionato con una squadra profondamente rinnovata rispetto allo scorso anno, ma che già in queste prime settimane di allenamento ha dimostrato entusiasmo e il pieno di motivazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

