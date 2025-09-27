Cesa | Grande soddisfazione per l’elezione di Calovini alla presidenza del Gsm
MELILLA – L’on. Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, esprime a nome della Delegazione grande soddisfazione per l’elezione all’unanimità dell’on. Giangiacomo Calovini a Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm). “Si tratta di un risultato prestigioso, che riconosce la credibilità della candidatura e l’impegno costante dell’Italia. È soprattutto un successo corale, frutto del lavoro di squadra della nostra delegazione e del dialogo costruttivo con tutti i partner”, ha dichiarato il Presidente Cesa. L’incarico conferito all’on. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: cesa - grande
CESA ci seiiiiii Ci vediamo SABATO 4 OTTOBRE a Piazza De Gasperi. A partire dalle 22:00 arrivo io con tutti i miei MashUp e Remix in un unico grande Show… non fartelo raccontare!!! #GigiSoriani livedjset #anni90 #cesa #dj #djset - facebook.com Vai su Facebook
CAMERA, CESA: GRANDE SODDISFAZIONE PER ELEZIONE CALOVINI A PRESIDENZA GSM - Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO, esprime a nome della Delegazione grande soddisfazione per l’elezione all’unanimi ... Segnala 9colonne.it