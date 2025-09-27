Cesa | Grande soddisfazione per l’elezione di Calovini alla presidenza del Gsm

MELILLA – L’on. Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, esprime a nome della Delegazione grande soddisfazione per l’elezione all’unanimità dell’on. Giangiacomo Calovini a Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm). “Si tratta di un risultato prestigioso, che riconosce la credibilità della candidatura e l’impegno costante dell’Italia. È soprattutto un successo corale, frutto del lavoro di squadra della nostra delegazione e del dialogo costruttivo con tutti i partner”, ha dichiarato il Presidente Cesa. L’incarico conferito all’on. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

