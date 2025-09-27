Cervia incorona i nuovi campioni italiani di triathlon sprint | Lobba e Gar sul gradino più alto del podio

Al Fantini Club i titoli tricolori 2025 vanno a Chiara Lobba (K3 Cremona) e a Michael Gar (707). Sul podio Mercatelli e Sacchi tra le donne, Azzano e Polikarpenko tra gli uomini. Domani spazio alle staffette e alla Coppa Crono. Giornata di grande spettacolo oggi a Cervia, dove il Fantini Club ha ospitato l’edizione 2025 dei Campionati Italiani di triathlon sprint. Nella prova femminile è arrivato il successo di Chiara Lobba (K3 Cremona), che si è laureata campionessa italiana fermando il cronometro a 59’02”. Argento per Asia Mercatelli (707) in 59’06”, bronzo per la sua compagna di squadra Paola Sacchi ( 59’23” ). 🔗 Leggi su Sportface.it