Cerimonia di proclamazione per i Dottori e le Dottoresse di Ricerca Unimore

Modenatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono più di 140 i nuovi Dottori e Dottoresse di Ricerca di Unimore proclamatie in occasione della consueta cerimonia di proclamazione, che si è tenuta quest’anno presso la sede del Centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, in occasione della Notte europea della Ricerca 2025.Nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

