Cercola bombe contro la sala Bingo | distrutto gabbiotto della vigilanza

Momenti di paura ieri sera, venerdì 26 novembre, a Cercola, in viale Europa 20, dove ignoti hanno preso di mira il Bingo della zona. Una vettura si è fermata davanti all'ingresso dell'attività e dal veicolo è stato lanciato un ordigno artigianale nei pressi del gabbiotto in legno che si trova all'esterno, accanto al parcheggio, presidiato .

