Cercola bombe contro la sala Bingo | distrutto gabbiotto della vigilanza

Teleclubitalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura ieri sera, venerdì 26 novembre, a Cercola, in viale Europa 20, dove ignoti hanno preso di mira il Bingo della zona. Una vettura si è fermata davanti all’ingresso dell’attività e dal veicolo è stato lanciato un ordigno artigianale nei pressi del gabbiotto in legno che si trova all’esterno, accanto al parcheggio, presidiato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

cercola bombe contro la sala bingo distrutto gabbiotto della vigilanza

© Teleclubitalia.it - Cercola, bombe contro la sala Bingo: distrutto gabbiotto della vigilanza

In questa notizia si parla di: cercola - bombe

cercola bombe contro salaBombe contro il gabbiotto dei vigilantes di una sala bingo: paura nel Napoletano - Prima hanno lanciato un ordigno nei pressi di un gabiotto che si trovava davanti al parcheggio di una sala bingo. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cercola Bombe Contro Sala