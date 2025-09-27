Cercano di rubare i motorini in centro ma un passante li fa arrestare

27 set 2025

Hanno cercato di rubare scooter parcheggiati in centro a Milano, ma per loro sono scattate le manette.Tre uomini tra i 29 e i 30 anni - due italiani e un cittadino russo - sono stati arrestati dalla polizia nella notte tra venerdì e sabato 27 settembre in piazza Santissima Trinità, in zona. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

