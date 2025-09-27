C' erano due persone a sostenerlo Il giallo sulla salute di Putin

Le voci sulla salute di Vladimir Putin tornano ciclicamente a occupare le cronache internazionali. Tumori, Parkinson, sindromi ormonali: diagnosi mai confermate, ma alimentate dalla ferrea segretezza del Cremlino. Non è un mistero che il presidente russo, ossessionato dalla privacy, durante i viaggi all’estero faccia raccogliere feci e urine dai suoi uomini della sicurezza per evitare ogni tracciamento genetico. Nel 2019 a Parigi, un filmato lo mostrava uscire da un bagno seguito da sei guardie del corpo con una valigetta: il “rituale” si ripete ancora oggi, persino durante la recente visita in Alaska per incontrare Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "C'erano due persone a sostenerlo". Il giallo sulla salute di Putin

"C'erano due persone a sostenerlo". Il giallo sulla salute di Putin - Massimo D'Alema aveva incontrato Putin a Pechino, notando un pesante affaticamento del leader russo

D'Alema: «Impressionato dalle condizioni di Putin, c'erano due persone a sostenerlo». L'incontro in Cina e i dubbi sulla sua salute