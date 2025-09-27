Centro sorpreso con indosso un sasso di cocaina

Ieri sera gli agenti delle volanti hanno notato un ragazzo fermo sul marciapiede di via Palazzuolo che, alla loro vista, si è incamminato nella direzione opposta. Gli operatori hanno poi osservato il giovane gettare a terra qualcosa sotto a un veicolo in sosta. Viste le circostanze, il giovane è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it