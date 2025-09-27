Centro sorpreso con indosso un sasso di cocaina
Ieri sera gli agenti delle volanti hanno notato un ragazzo fermo sul marciapiede di via Palazzuolo che, alla loro vista, si è incamminato nella direzione opposta. Gli operatori hanno poi osservato il giovane gettare a terra qualcosa sotto a un veicolo in sosta. Viste le circostanze, il giovane è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: centro - sorpreso
Venezia, sorpreso in centro con 35 dosi di cocaina e hashish: arrestato pusher irregolare, sarà espulso
Sorpreso a rubare vestiti in un negozio del centro: 48enne nei guai
Giugliano, sorpreso a rubare profumo e scarpe al centro “Grande Sud”: arrestato 51enne
Salerno, ladro sorpreso in un appartamento: si lancia dalla finestra in pieno centro ma viene bloccato - facebook.com Vai su Facebook
Giovanissimo sorpreso con coltello a serramanico in pieno centro - X Vai su X