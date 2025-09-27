Cento piazze per fermare il genocidio a Gaza | cresce la mobilitazione

Continuano ad aumentare le piazze e le date di inizio della mobilitazione permanente lanciata da Usb contro il genocidio a Gaza. La lista è in aggiornamento continuo:  oltre a Roma,  dove la mobilitazione è partita ieri, venerdì 26 alle ore 17:00  a Piazza dei 500 e Milano,  dove anche qui è partita ieri venerdì 26, ore 10:00  in Piazza della Scala,  da oggi sono coinvolte anche  Firenze,  dove gli attivisti sono presenti dalle ore 10:00 a  Piazza Indipendenza, Pisa  dove la mobilitazione è tutti i giorni alle ore 18:00 a  Piazza XX settembre. Al via da oggi il presidio anche a  Torino  da sabato 27 dalle ore 10:00 a  piazza Palazzo di Città, a Bari s empre da oggi ma alle ore 18:00 a  piazza della Prefettura, a Napoli  invece la mobilitazione è iniziata ieri a  Piazza del Gesù  così come a  Bologna a Piazza Nettuno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

