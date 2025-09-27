Cento chiusure alla viabilità per la mezza maratona | gli orari strada per strada e le zone più critiche
Sono quasi cento le chiusure alla viabilità previste per domenica 28 settembre, quando Viterbo sarà attraversata dalla Half marathon. Si tratta di una mezza maratona organizzata dal Parlamento europeo in occasione della Settimana europea dello sport.Half marathon a Viterbo: il programma. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Alla mezzanotte del 25 settembre 2025 la Polonia ha riaperto al traffico stradale e ferroviario il confine con la Bielorussia, dopo che la sua chiusura ha bloccato oltre mille camion e oltre cento treni provenienti dalla Cina.
Mediobanca, Mps sale oltre al 70 per cento: lunedì 22 settembre la chiusura dell'Opas