Cento anni di Aeronautica Militare a Milano | le Frecce Tricolori sorvolano il Duomo La data e le altre iniziative

Milano, 27 settembre 2025 – La lunga storia che lega Milano all'Aeronautica Militare compie 100 anni. Per festeggiare l’anniversario, mercoledì primo ottobre, la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà un sorvolo sulla città intorno alle 13, con passaggio sopra il Duomo, regalando a cittadini e visitatori un momento di grande suggestione e orgoglio nazionale. Per l’occasione, in piazza Duomo sarà allestito anche uno stand promozionale dell’Aeronautica Militare, dove sarà possibile ricevere informazioni e materiale divulgativo. Le celebrazioni per il centenario culmineranno sabato 4 ottobre con un open day presso l’Aeroporto Militare di Linate (apertura dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
