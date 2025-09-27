Cellulari hackerati e speaker per trasmettere bugie
Non aveva bisogno di posizionare diffusori audio né di hackerare i cellulari: i palestinesi a Gaza lo avrebbero ascoltato in ogni caso il suo discorso alle Nazioni unite. L’idea di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: cellulari - hackerati
L'operazione avrebbe messo in crisi le reti cellulari e i sistemi di emergenza. Era tutto concentrato nel raggio di 35 miglia dal palazzo di vetro. - facebook.com Vai su Facebook