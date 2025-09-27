C’è un paese in Emilia-Romagna dove in un' ora è caduta la pioggia dell' intero settembre
Ravenna, 27 settembre 2025 – “Nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 27 settembre, ndr) un sistema multicellulare nato in seno all'arrivo di un nucleo di aria fredda in quota e alimentato da aria molto umida in ingresso dal mare, ha dato origine a temporali che hanno interessato parte del territorio della Bassa Romagna. Il sistema temporalesco ha fatto sentire i suoi effetti soprattutto nell’area di Alfonsine ”. Sono le parole di Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo dell’ Associazione meteo professionisti. “A Fiumazzo, località situata ad una manciata di chilometri a nord di Alfonsine – prosegue l’esperto --, si è registrato un forte nubifragio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
