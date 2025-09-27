C’è un odore acre nel bosco | sequestrata una piantagione di cannabis
“C’è un odore acre e pungente nel bosco.” Questa è la segnalazione che diversi automobilisti, percorrendo le strade di Caldonazzo, hanno fatto alle forze dell’ordine. È successo nella mattinata di giovedì 25 settembre.Immediatamente sono intervenuti i carabinieri di Caldonazzo e di Borgo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
