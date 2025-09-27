C’è un odore acre nel bosco | sequestrata una piantagione di cannabis

Trentotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“C’è un odore acre e pungente nel bosco.” Questa è la segnalazione che diversi automobilisti, percorrendo le strade di Caldonazzo, hanno fatto alle forze dell’ordine. È successo nella mattinata di giovedì 25 settembre.Immediatamente sono intervenuti i carabinieri di Caldonazzo e di Borgo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: odore - acre

Incendio di rifiuti ad Ardea: odore acre e preoccupazione tra i residenti

Labico - Valmontone, incendio su di un terreno. Svelato il mistero del forte odore acre

Cadeo, dopo l’incendio odore acre ancora percepibile: i controlli ambientali eseguiti da Arpae

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Odore Acre Bosco