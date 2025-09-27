C' è un nuovo piano Trump per Gaza

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l'esercito israeliano continua ad avanzare tra le case di Gaza city (dove rimangono oltre 400mila persone) il presidente statunitese rilancia un nuovo piano per il dopo Hamas per la Striscia: tramontata, almeno in apparenza, il progetto "riviera" che avrebbe trasformato l'enclave. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - piano

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Sorpresa Roma, il nuovo bomber arriva in prestito: ecco il piano

Piano asfalti a Pontedera, nuovo cronoprogramma: “Via Leopardi quasi finita”

Scuola, cosa c’&#232; nel nuovo piano welfare del ministero per gli insegnanti - Delle novità dovrebbero arrivare nel prossimo anno scolastico per gli insegnanti, e anche per il personale Ata. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Nuovo Piano