C’è un nuovo partner commerciale per l’Ue | l’Indonesia ma guai a parlare di alcol
Fumata bianca tra l’ Indonesia e l’ Unione europea. Ci volevano i dazi statunitensi a spingere Bruxelles e Jakarta a siglare il Partenariato economico globale Indonesia-Unione europea (IEU-CEPA), un importante accordo economico raggiunto dopo quasi un decennio di intense negoziazioni tra le parti. Il commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic, e il ministro indonesiano per gli Affari Economici, Airlangga Hartarto, hanno in realtà firmato a Bali due intese: l’ IEU-CEPA e l’ Investment Protection Agreement (IPA), relativo invece alla protezione degli investimenti. Mentre il primo dei due, il Comprehensive Economic Partnership Agreement, eliminerà la maggior parte dei dazi sulle esportazioni dell’Ue verso la più grande economia del Sud Est Asiatico, e viceversa, il secondo aprirà le porte a Bruxelles per investire in settori strategici come quello dei veicoli elettrici. 🔗 Leggi su It.insideover.com
