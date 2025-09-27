C’è sempre speranza Sì alla Flottilla umanitaria per Gaza

Bolognatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Flottilla umanitaria diretta a Gaza ha il sostegno del cardinale Matteo Zuppi. "Certo che c’è sempre speranza, bisogna continuare a vedere le possibilità", ha dichiarato l’arcivescovo di Bologna rispondendo a una domanda dei giornalisti al termine dell’incontro con i sindaci del territorio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Vasco Rossi, la Flotilla porta luce dove c'è assedio - "la Global Sumud Flotilla porta luce dove c'è assedio, vita dove c'è privazione. Scrive ansa.it

"Sumud Flotilla, atto di coraggio e di speranza" - "La Sumud Flotilla non è soltanto un’azione di aiuto: è un gesto politico e morale, un richiamo alla coscienza collettiva e alla responsabilità internazionale" per Rifondazione Comunista Montignoso. Secondo lanazione.it

