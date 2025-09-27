C’è sempre speranza Sì alla Flottilla umanitaria per Gaza

La Flottilla umanitaria diretta a Gaza ha il sostegno del cardinale Matteo Zuppi. "Certo che c’è sempre speranza, bisogna continuare a vedere le possibilità", ha dichiarato l’arcivescovo di Bologna rispondendo a una domanda dei giornalisti al termine dell’incontro con i sindaci del territorio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Comunicato Stampa - Firenze 24 settembre 2025 Pax Christi Italia - Mosaico di Pace ATTACCO FLOTTILLA Pax Christi Italia e Mosaico di Pace sostengono la Global Sumud Flottilla. Per questo ora con urgenza e speranza - dopo le gravi notizie che ci giungo - facebook.com Vai su Facebook

Mosaico dei giorni Le levatrici della speranza 22 settembre 2025 - Tonio Dell'Olio La parola araba sumud che abbiamo imparato a conoscere per via della Flottilla è di difficile traduzione... https://mosaicodipace.it/index.php/rubriche-e-iniziative/rubriche/mosaic - X Vai su X

Vasco Rossi, la Flotilla porta luce dove c'è assedio - "la Global Sumud Flotilla porta luce dove c'è assedio, vita dove c'è privazione. Scrive ansa.it

"Sumud Flotilla, atto di coraggio e di speranza" - "La Sumud Flotilla non è soltanto un’azione di aiuto: è un gesto politico e morale, un richiamo alla coscienza collettiva e alla responsabilità internazionale" per Rifondazione Comunista Montignoso. Secondo lanazione.it