C’è la Design Week 2025 Sette opere in strada L’ottava dentro una cella

È entrata nel vivo la Varese Design Week 2025, con l’obiettivo che da sempre muove la manifestazione: stimolare l’interesse, non solo degli addetti ai lavori ma anche di un pubblico più ampio, verso il mondo del design e della cultura. In centro sono state allestiste sei installazioni che vogliono affascinare e incuriosire i varesini. Una settima si aggiunge fuori città, a Morazzone, ma c’è anche un’ottava opera che ha una collocazione particolare. Il luogo scelto per ospitarla è la casa circondariale dei Miogni, in linea con il tema dell’edizione di quest’anno: “ Gabbia “, intesa non solo come spazio architettonico ma anche come metafora della libertà intellettuale e personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

