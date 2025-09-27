C’è la Design Week 2025 Sette opere in strada L’ottava dentro una cella
È entrata nel vivo la Varese Design Week 2025, con l’obiettivo che da sempre muove la manifestazione: stimolare l’interesse, non solo degli addetti ai lavori ma anche di un pubblico più ampio, verso il mondo del design e della cultura. In centro sono state allestiste sei installazioni che vogliono affascinare e incuriosire i varesini. Una settima si aggiunge fuori città, a Morazzone, ma c’è anche un’ottava opera che ha una collocazione particolare. Il luogo scelto per ospitarla è la casa circondariale dei Miogni, in linea con il tema dell’edizione di quest’anno: “ Gabbia “, intesa non solo come spazio architettonico ma anche come metafora della libertà intellettuale e personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Varese accende la Design Week. Installazioni, mostre e incontri: "Un viaggio sensoriale ed estetico"
Tutti in gabbia: torna la Varese Design Week, 4 giorni di installazioni artistiche, mostre ed eventi nel segno della libertà
La Varese Design Week 2025 svela il suo ricco programma. Obiettivo interrogarsi sul concetto di libertà attraverso il tema della “Gabbia” - Aldo Cingolani ospite d’onore: «Un privilegio celebrare il design come strumento di rigenerazione culturale» ... Lo riporta varesenoi.it