Alessandro Gassmann prende posizione sul conflitto in Palestina: parla di genocidio e chiede a Giorgia Meloni di intervenire. Ecco le sue parole! Alessandro Gassmann non ha paura di esporsi e, ancora una volta, utilizza i social per lanciare un messaggio forte. L'attore ha commentato lo sciopero generale che ha portato migliaia di persone in piazza contro la guerra tra Israele e Palestina, definendo senza mezzi termini ciò che accade a Gaza come un genocidio. Parole pesanti, indirizzate anche al Governo guidato da Giorgia Meloni, accusato di non prendere posizione davanti a una tragedia che, secondo lui, sta cancellando l'umanità stessa.

© Donnapop.it - C’è chi non ha paura di dire le cose come stanno: Alessandro Gassmann sfida Giorgia Meloni e parla di genocidio