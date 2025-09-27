C’è chi non ha paura di dire le cose come stanno | Alessandro Gassmann sfida Giorgia Meloni e parla di genocidio

Donnapop.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Gassmann prende posizione sul conflitto in Palestina: parla di genocidio e chiede a Giorgia Meloni di intervenire. Ecco le sue parole! Leggi anche: Alessandro Gassmann affonda Fedez e ha pienamente ragione: le sue parole sono più che giuste Alessandro Gassmann non ha paura di esporsi e, ancora una volta, utilizza i social per lanciare un messaggio forte. L’attore ha commentato lo sciopero generale che ha portato migliaia di persone in piazza contro la guerra tra Israele e Palestina, definendo senza mezzi termini ciò che accade a Gaza come un genocidio. Parole pesanti, indirizzate anche al Governo guidato da Giorgia Meloni, accusato di non prendere posizione davanti a una tragedia che, secondo lui, sta cancellando l’umanità stessa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

c8217232 chi non ha paura di dire le cose come stanno alessandro gassmann sfida giorgia meloni e parla di genocidio

© Donnapop.it - C’è chi non ha paura di dire le cose come stanno: Alessandro Gassmann sfida Giorgia Meloni e parla di genocidio

In questa notizia si parla di: paura - dire

Gattuso incoraggia l’Italia: «Oggi la paura non può entrare dentro il nostro stato d’animo. Chiamo spesso i giocatori, in questi momenti hai poco da dire…»

Odifreddi alla festa del Fatto: “Dire che dobbiamo armarci per paura di Putin fa ridere”

Giubileo dei giovani: card. Pizzaballa, “non abbiate paura di dire a Gesù: eccomi” - Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ai giovani italiani riuniti oggi in Piazza San Pietro per la ... Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Ha Paura Dire