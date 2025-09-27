C’è chi non ha paura di dire le cose come stanno | Alessandro Gassmann sfida Giorgia Meloni e parla di genocidio
Alessandro Gassmann prende posizione sul conflitto in Palestina: parla di genocidio e chiede a Giorgia Meloni di intervenire. Ecco le sue parole! Leggi anche: Alessandro Gassmann affonda Fedez e ha pienamente ragione: le sue parole sono più che giuste Alessandro Gassmann non ha paura di esporsi e, ancora una volta, utilizza i social per lanciare un messaggio forte. L’attore ha commentato lo sciopero generale che ha portato migliaia di persone in piazza contro la guerra tra Israele e Palestina, definendo senza mezzi termini ciò che accade a Gaza come un genocidio. Parole pesanti, indirizzate anche al Governo guidato da Giorgia Meloni, accusato di non prendere posizione davanti a una tragedia che, secondo lui, sta cancellando l’umanità stessa. 🔗 Leggi su Donnapop.it
