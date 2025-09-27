C' è Caprarica la maledizione dei principi all' Isola del libro

Arezzo, 27 settembre 2025 – Ci sarà oggi l'ultimo appuntamento, alle ore 18, con i salotti letterari dell'Isola del Libro. La rassegna di Italo Marri torna nel palazzo della Fraternita dei Laici con l'incontro in programma nella Sala Camu, la Casa della musica di piazza Grande, con lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica. Sarà lui a presentare il suo libro «Kate e la maledizione dei Galles» S&K editore, con Anna Maria Romano, Presidente Associazione Culturale Clizia. Un evento che si svolge in collaborazione con la stessa Associazione Culturale Clizia. Parlare di una maledizione che incombe sui principi e le principesse del Galles è all'apparenza anacronistico, nel XXI secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

